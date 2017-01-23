Члены экономической комиссии парламента Эстонии обсудили проект, и также сошлись во мнении, что прежде хорошо было бы увидеть анализ окупаемости строительства железнодорожной трассы, сообщает "Актуальная камера".

Договор Эстонии, Латвии и Литвы о строительстве железнодорожной магистрали Rail Baltica должен быть подписан в следующий вторник премьер-министрами стран Балтии. Затем договор отправится на ратификацию в национальные парламенты.

По мнению председателя экономической комиссии эстонского парламента Айвара Кокка, Эстония и Латвия поддерживают договор, а вот насчет литовского премьера имеются сомнения.