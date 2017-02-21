В понедельник, 20 февраля, в Ливанах сгорело производственное помещение фирмы Asond площадью 300 квадратных метров.

Помещение находилось на улице Целтниецибас. Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов на пожар примерно в 19:00. Когда пожарные прибыли на место происшествия, все производство уже горело открытым пламенем. В результате пожара полностью сгорел занимаемый производством ангар со всем производственным оборудованием.

В тушении пожара участвовали 15 пожарных: четыре машины прибыли из Ливан, Прейли и Екабпилса. Пожар был ликвидирован после полуночи.

Пожарным удалось спасти от огня стоявший рядом ангар площадью 3000 квадратных метров. В нем хранилось сырье для изготовления торфяных брикетов.

Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняет полиция. Сумма ущерба от пожара пока неизвестна.

Оборот фирмы Asond в 2015 году составил 785 тысяч евро, на предприятии работали 18 человек. Убытки предприятия составили 666 тысяч евро.