"Мы, украинцы, сами разберемся, каким образом нам обеспечить реинтеграцию Донбасса в мирную жизнь в Украине", — сказал он, в очередной раз раскритиковав позицию Москвы по самопровозглашенным республикам в регионе.

Порошенко также отметил, что в Донбассе проживает большое количество украинцев.

"Я их (политиков, выступающих за отказ от Донбасса. — "Газета.Ru") спрашиваю: а вы эти территории собирали, чтобы так ими разбрасываться? Вы понимаете, что там живут украинцы?" — резюмировал глава государства.

Ранее сторонники блокады самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик установили палатку рядом со зданием администрации президента Украины Петра Порошенко.