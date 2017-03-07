Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что миграция является "троянским конем" терроризма, а нынешнее ослабление потока мигрантов носит лишь временный характер. Об этом сообщает Associated Press.

"Миграция является "троянским конем" терроризма. Люди, которые приезжают к нам, не хотят жить в соответствии с нашей культурой и обычаями", — заявил Орбан.

Также он отметил, что проблема миграции будет оставаться до тех пор, пока ее причины в странах происхождения не будут решены и ее потенциальные риски не будут признаны.

Премьер-министр Орбан, один из сторонников политики президента США Дональда Трампа, намерен построить заборы на южных границах Венгрии, чтобы препятствовать потоку мигрантов. Орбан говорит, что мигранты, многие из которых являются мусульманами, представляют собой угрозу для христианской идентичности и культуры Европы.