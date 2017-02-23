Зарплата педагогов не должна зависеть от того, насколько успешно правительству и самоуправлениям удается реорганизация школьной сети, сказал сегодня утром в интервью передаче ЛТВ "Rīta panorāma" руководитель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгил Балдзенс.

Каждый должен делать свою работу, подчеркнул он. Учителя должны учить детей, а правительство и самоуправления должны отвечать за реорганизацию школьной сети.

"Мы никогда не возражали против того, что правительство должно исполнять свои обязанности. Но когда нам говорят: "если правительство не справится со школьной реформой, то учителя не получат никакой прибавки к зарплате", мы возражаем", - сказал Балдзенс.

Он также отметил, что система образования в Латвии перефинансирована, но педагоги при этом получают маленькие зарплаты. "Нельзя делать так, как сделал министр образования вместе с правительством, когда вроде как зарплату повысили, но в действительности при такой же нагрузке учителя могут получить меньшую зарплату", - говорит глава профсоюза.

Ранее министр образования и науки Карлис Шадурскис сказал Neatkarīgā Rīta Avīze: если реогранизация школьной сети не увенчается успехом, то и денег на повышение зарплат педагогам не будет.