Как пишет газета Latvijas avize, сомнения в том, что это удастся сделать, усилились после того, как три строительные компании — "Lemminkainen Latvija", "Balt Trest"и "Bildberg" — подали жалобы на проведение конкурса на строительство эстрады.

Директор Латвийского национального культурного центра (организатор Праздника песни) Сигне Пуяте отмечает, что присвоение Большой эстраде статуса объекта национальных интересов облегчит ход строительных работ только после их начала. На закупки, которые ведутся сейчас и доставляют столько хлопот, сам по себе статус не повлияет.