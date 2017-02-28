В первый день визита министр иностранных дел встречается с комиссаром ООН по правам человека Зейдом Раад аль-Хуссейном (Zeid Ra’ad Al Hussein) и комиссаром ООН по делам беженцев Филиппом Гранди (Filippo Grandi).

В беседе с комиссаром ООН по правам человека Эдгар Ринкевич выразил обеспокоенность по поводу нарушения международных прав в Сирии, а также обратил внимание на ситуацию в Украине, в том числе в Крыму.

Партнеры по переговорам также обсудили рост распространения дезинформации, что приводит в замешательство пользователей информации и увеличивает недоверие. Ринкевич подчеркнул, что распространение недостоверной информации является нарушением свободы СМИ, и с этим следует бороться на уровне ООН. Латвийский министр иностранных дел призвал комиссара сохранить присутствие этих вопросов на первом плане в повестке дня ООН.

Во время встречи с комиссаром ООН по делам беженцев министр обсудил возобновление в Женеве 23 февраля этого года мирных переговоров по Сирии и выразил надежду, что правительство Сирии и оппозиция подтвердят свою решимость улучшить ситуацию на местах. Ринкевич высоко оценил предоставленную Управлением ООН по делам беженцев чрезвычайную помощь сирийским беженцем.

Обсуждая ситуацию в Украине, Ринкевич подчеркнул необходимость выполнения Минских соглашений, а также обратил внимание на соблюдение прав крымских татар.