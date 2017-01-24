Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам поддержала предложение установить в законе запрет на учреждение и издание государственными и муниципальными органами средств массовой информации в форме печатных изданий и сайтов.

На заседании вокруг этих поправок разгорелись острые дискуссии. Как подчеркнули депутаты, цель предложения не в том, чтобы ограничить государство или самоуправления в их обязанности информировать общество, а в том, чтобы привести в порядок медиасреду в соответствии с принципом свободы прессы, отделив в правовой системе функции общественных отношений и информирования от деятельности СМИ.

Поправки к закону "О прессе и других средствах массовой информации" комиссия поддержала для рассмотрения в Сейме во втором чтении.