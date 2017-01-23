"Мне очень хочется донести людям какую-то истину через эмоции, чтобы они начали чувствовать сердцем, думать головой, а не просто таили злобу в сердце, отключили мозг и слушали пропаганду нашей власти, которая, в принципе, является нашим врагом номер два", — сказала депутат, объясняя, почему после встречи с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик она описала их как "просто уставших от войны людей", а не как боевиков.

Также Савченко добавила, что, по ее мнению, главным врагом Украины остается Россия.

Ранее в январе депутат Верховной Рады Иван Винник потребовал от Службы безопасности Украины (СБУ) возбудить против Савченко уголовное дело по статье "Государственная измена". Поводом для этого послужили слова бывшей военнослужащей о том, что освобождение Донбасса мирным путем возможно только при временном отказе от Крыма.