По информации источников в руководстве программы, Кэти Рич отстранена от работы на неопределенный срок.

В пятницу Рич написала в своем "Твиттере": ​"Бэррон [Трамп] будет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении".

В соцсетях сразу же стали появляться многочисленные критические комментарии в адрес сценаристки и призывы уволить ее. К защитникам Бэррона примкнула и дочь бывшего президента США Челси Клинтон.

"Ни об одном ребенке нельзя говорить в такой манере", - отметил один из комментаторов в "Фейсбуке".

После этого Рич удалила свою запись и заблокировала аккаунт. Однако вслед за этим она опубликовала твит с извинениями в адрес Бэррона.

За последние несколько месяцев в программе Saturday Night Live появился ряд выпусков с пародиями на Трампа. Сам он назвал их несмешными, а игру актеров - отвратительной.