В четверг, 23 февраля, окончательно одобрил законопроект, предусматривающий ратификацию Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения между Канадой и ЕС и странами-участницами ЕС (CETA).

"За", как гласит информация в электронной системе Сейма, голосовали 82 депутата, против пятеро: Артусс Кайминьш, Гунурс Кутрис ("От сердца — Латвии", ОСЛ) Айвар Мейя (ОСЛ), Ингуна Судраба (ОСЛ), Юлия Степаненко ("Согласие"). Воздержался один депутат — Инга Бите (Латвийское объединение регионов). Не голосовали Артур Рубикс, Раймонд Рубикс, Игорь Зуев (все трое — "Согласие"), а также Инугна Рибена (VL-ТБ/ДННЛ) и Илзе Винькеле ("Единство").

Как уже ранее писал портал Delfi, ратификация CETA приведет к отмене 99,5% таможенных сборов. До сих пор ввозная таможенная пошлина для латвийских товаров, идущих на экспорт в Канаду, измерялась миллионами евро.

Наибольшую выгоду получит сфера услуг — финансы, телекоммуникации, морской транспорт, поскольку доступ к канадскому рынку будет обеспечен и на федеральном, и на провинциальном уровнях.

Со вступлением договора в силу предприятия из стран ЕС смогут участвовать в публичных закупочных конкурсах как на федеральном уровне, так и на уровне провинций и самоуправлений Канады. Также упрощена система взаимного признания профессиональной квалификации и улучшена защита инвестиций.