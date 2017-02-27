В Китае женщина бросилась в реку, чтобы покончить с собой, но лишний вес удержал ее на поверхности до прибытия спасателей.

Китаянка пыталась лишить себя жизни в городе Чжуншань южнокитайской провинции Гуандун. Ее прыжок в реку был замечен одним из местных рыбаков, который позвонил в службу спасения, сообщает South China Morning Post.

Прибывшие спасатели обнаружили женщину плавающей на поверхности воды. Они попытались поднять китаянку на борт своего судна, предварительно надев на нее спасательный жилет. Эти действия успеха не имели, так как жилет не налезал на полное тело пострадавшей.

В итоге женщину удалось достать из воды и отправить в больницу. По сведениям от ее знакомого, она приехала в Гуандун из провинции Сычуань, однако мотивы для попытки самоубийства пока остаются неизвестными