Представители АО Latvijas autoceļu uzturētājs доложат о содержании государственных автодорог в зимний сезон — о запланированных и предпринятых мерах по предотвращению критической ситуации на грунтовых дорогах.

АО Latvijas Valsts ceļi проинформирует о запланированных в 2017 году ремонтных работах в сети государственных автодорог.

Начальник управления безопасности движения Госполиции Нормунд Крапсис расскажет о проделанной в 2014-2016 гг. работе и о планах на 2017 год.

Как сообщалось, премьер-министр Марис Кучинскис поручил министрам сообщения Улдису Аугулису, финансов Дане Рейзниеце-Озоле и охраны среды и регионального развития Каспару Герхардсу найти решение по улучшению состояния государственных грунтовых автодорог в Баускском крае.

Депутаты Баускской краевой думы 6 марта на внеочередном заседании решили просить правительство объявить в крае чрезвычайную ситуацию из-за критического состояния грунтовых дорог.