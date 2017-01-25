По информации Бюро по надзору за закупками, бывший стадион ЛУ на ул. Кр. Барона, 116A за два миллиона евро благоустроит SIA "Jūrmalas mežaparki".

Компания "Jūrmalas mežaparki" выиграла объявленный Департаментом имущества Рижской думы конкурс закупки услуг по благоустройству стадиона, находящегося в распоряжении Рижской Центральной гуманитарной средней школы - установке оборудования для активного отдыха. Ориентировочно, все работы обойдутся городу в 2 012 796 евро. Как уже сообщалось, к 1 сентября здесь планируется открыть комплекс активного отдыха, который днем смогут использовать ученики школы, а по вечерам - жители прилегающего района.

Как сообщил глава Департамента Олег Буров, планируется снести все здания на территории комплекса, сменить все подземные коммуникации и построить комплекс активного отдыха, разделенный на две зоны - для спорта и для детей. В планах - гимнастическая площадка, три стандартные площадки, на которых можно играть в баскетбол, волейбол, флорбол, гандбол, теннис и бадминтон. Посредине - футбольное поле 42 на 64 метра, а вокруг него - три беговые дорожки длиной 280 метров.

Детская площадка займет 6600 кв. метров и поделится на две зоны: одна - для дошкольников и для учеников начальных классов, вторая - для школьников постарше.

Самоуправлению объект обойдется в 2,5-3 миллиона евро.