Компания "Jūrmalas mežaparki" выиграла объявленный Департаментом имущества Рижской думы конкурс закупки услуг по благоустройству стадиона, находящегося в распоряжении Рижской Центральной гуманитарной средней школы - установке оборудования для активного отдыха. Ориентировочно, все работы обойдутся городу в 2 012 796 евро. Как уже сообщалось, к 1 сентября здесь планируется открыть комплекс активного отдыха, который днем смогут использовать ученики школы, а по вечерам - жители прилегающего района.
Как сообщил глава Департамента Олег Буров, планируется снести все здания на территории комплекса, сменить все подземные коммуникации и построить комплекс активного отдыха, разделенный на две зоны - для спорта и для детей. В планах - гимнастическая площадка, три стандартные площадки, на которых можно играть в баскетбол, волейбол, флорбол, гандбол, теннис и бадминтон. Посредине - футбольное поле 42 на 64 метра, а вокруг него - три беговые дорожки длиной 280 метров.
Детская площадка займет 6600 кв. метров и поделится на две зоны: одна - для дошкольников и для учеников начальных классов, вторая - для школьников постарше.
Самоуправлению объект обойдется в 2,5-3 миллиона евро.