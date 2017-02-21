"Мы должны бороться с лицемерием, нетерпимостью и ненавистью во всех отвратительных формах их проявления", — заявил он во время посещения Афроамериканского музея в Вашингтоне. По словам Трампа, антисемитские угрозы в адрес еврейской общины и еврейских центров "ужасны и причиняют боль".

Расследованием инцидентов занимается ФБР. Как сообщил ранее представитель ассоциации еврейских центров Северной Америки, с 9 января поступило 69 подобных сообщений в 27 штатах США и одной провинции Канады.

В понедельник 11 еврейских центров были вынуждены провести эвакуацию после получения ложных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах.

Тем временем полиция штата Миссури начала расследование после того, как в понедельник вечером вандалы повредили более 170 надгробий на еврейском кладбище в пригороде Сент-Луиса.

Губернатор Миссури Эрик Грейтенс назвал инцидент "отвратительным и трусливым актом вандализма". Мэр канадского Торонто Джон Тори также подверг резкой критике тех, кто оставил антисемитские надписи рядом с домами, где проживают евреи. Угрозы в адрес евреев осудила и дочь президента Трампа Иванка, которая перед свадьбой перешла в иудаизм.

Своим заявлением Дональд Трамп ответил на критику в адрес его администрации, которую обвиняли в отсутствии четкого плана борьбы с антисемитскими угрозами.