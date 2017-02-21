"Нардеп Савченко не распоряжается своей неприкосновенностью. Это не ее собственность", — сказал Пинзеник. Он сообщил, что заявление Савченко не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады из-за его неконституционности. "Это просто пиар и пустые слова", — заключил нардеп.

Ранее Савченко сообщила в соцсетях, что решила отказаться от депутатской неприкосновенности. По ее словам, она идет на этот шаг, выполняя обещание избирателям. Народная избранница призвала всех украинских депутатов, президента страны и судей последовать ее примеру.

5 февраля нардеп заявила, что не имеет желания возглавлять Украину. "Не хочу, но могу. Буду, если нужно", — сказала она и отметила, что быть президентом страны — "очень большая ответственность".

В декабре 2016 года парламентарий в Минске встретилась с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, за что была раскритикована коллегами. Ее исключили из фракции "Батькивщины" в Раде, хотя не лишили мандата. Вскоре она была выведена и из состава украинской делегации ПАСЕ. В настоящее время Савченко — внефракционный депутат.

В марте 2016 года в России Савченко была приговорена к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству в Донбассе сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае 2016-го президент России Владимир Путин помиловал ее, после чего она вернулась на Украину.