Умер легендарный хоровой дирижер Гидо Кокарс

LETA |





Из жизни ушел хоровой дирижер Гидо Кокарс, сообщает Латвийское радио. Кокарс родился в 1921 году. 17 августа прошлого года он отпраздновал 95-летний юбилей. Кокарс награжден высшей государственной наградой – Орденом Трех Звезд. Он неоднократно был главным дирижером Вселатвийского праздника песни и танца, почетным профессором Латвийской музыкальной академии им. Я. Витолса.

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