Рабочий день, который в 2018 году оказывается "зажатым" между выходным днем и праздником, будет перенесен на ближайшую субботу.

Как порталу Delfi пояснили в министерстве благосостояния, речь идет о понедельнике, 30 апреля. Сразу за ним идет праздничное 1 мая, и если день не перенести, то получатся "разорванные выходные". Это единственный такой день в 2018 году.

Согласно проекту решения Кабинета министров "О переносе рабочих дней в 2018 году", понедельник, 30 апреля, в 2018 году будет перенесен на субботу, 21 апреля, а сам он станет выходным. Проект решения будет рассмотрен министерствами и Кабмином, но авторы документа не ожидают каких-либо проблем с его принятием.

"Перенос рабочих дней происходит уже много лет подряд и стал традицией, которую общество в целом поддерживает и оценивает позитивно", — заявил Delfi пресс-секретарь министерства благосостояния Эгил Зариньш.

Решение будет обязательным к исполнению для государственных учреждений, финансируемых из госбюджета. Частные предприятия и предприятия самоуправлений могут самостоятельно решить вопрос о переносе, руководствуясь положением Трудового закона.

Напомним, что в этом году также перенесен лишь один рабочий день — пятница, 5 мая, на субботу, 13 мая.

Отметим, что на портале ManaBalss.lv проходит сбор подписей о принятии закона, который бы переносил праздничные дни, выпадающие на выходные, на рабочие — и позволял их "отгулять". Его авторы считают, что нынешняя система крадет у людей право на отдых. В 2018 году Новый год придется в ночь с воскресенья на понедельник, Лиго — это суббота и воскресенье и даже 18 ноября — воскресенье.