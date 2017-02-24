В аэропорту задержан прибывший из Брюсселя негражданин Латвии

Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС), 23 февраля в международном аэропорту "Рига" был задержан негражданин Латвии (1974 г.р.), прибывший рейсом из Брюсселя. Как отмечают в ГПС, мужчина находился в полицейской розыске. Для дальнейших следственных действий он передан работникам Госполиции.

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