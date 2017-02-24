В авариях пострадали 10 человек, один — погиб

За минувшие сутки, 23 февраля, на территории Латвии зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек, один пешеход погиб. За различные нарушения составлено 586 административных протоколов, в том числе 140 — за превышение скоростного режима, два — за агрессивное вождение, 13 — за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.

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