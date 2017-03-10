В состав правительственной группы по управлению налоговой реформой включены 17 человек, в том числе премьер-министр Марис Кучинскис, которой будет руководить группой, и министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, которая станет его заместителем, говорится в публикации в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

В группе будут работать министр экономики Арвил Ашераденс ("Единство"), министр благосостояния Янис Рейрс ("Единство"), председатель парламентсткой комиссии по социальным и трудовым вопросам Айя Барча (СЗК), председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Янис Вуцанс (СЗК), председатель народнохозяйственной комиссии Сейма Роман Наудиньш (ВЛ-ТБ/ДННЛ), а также руководитель центра по делам демографии Имант Парадниекс (ВЛ-ТБ/ДННЛ).

Также в состав правительственной группы включены председатель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгилс Балдзенс, президент Латвийской конфедерации работодателей Виталий Гаврилов, председатель Латвийского союза самоуправлений Андрис Яунслейнис, президент Банка Латвии Илмар Римшевич, президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис и исполнительный директор Латвийской ассоциации больших городов Виктор Валайнис (СЗК).

В состав группы также включены председатель правления СЗК Арманд Краузе, сопредседатель ВЛ-ТБ/ДННЛ Гайдис Берзиньш и председатель правления партии "Единство" Андрис Пиебалгс.

В сообщении говорится, что главной задачей правительственной группы является усовершенствование налоговой политики путем достижения пяти целей - обеспечение устойчивости социального бюджета в долгосрочной перспективе и привязка финансирования сферы здравоохранения к размеру взносов социального страхования, снижение налогов на рабочую силу при одновременном выравнивании доходов, полученных с капитала, прироста капитала и оплаты труда.

Кроме того, необходимо усовершенствовать виды малой предпринимательской деятельности, оценить налоговые скидки и подготовить компенсирующие налоговую реформу меры, в том числе обеспечив необходимую поддержку самоуправлениям.

Деятельность правительственной группы поручено обеспечивать Министерству финансов и Министерству благосостояния, при необходимости привлекая других специалистов и экспертов.