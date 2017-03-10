В больницах остаются несколько десятков пострадавших, некоторые из них - в критическом состоянии. Власти Гватемалы в среду объявили трехдневный траур в связи с гибелью детей.

Установлено, что к пожару в приюте, расположенном в муниципалитете Сан-Хосе-Пинула, привел поджог матрасов, сообщает ТАСС. За день до трагедии в учреждении произошли беспорядки, причиной которых стало недовольство жестоким обращением со стороны сотрудников администрации.

Выяснилось, что одной из причин массовой гибели детей могло стать содержание постояльцев в запертой на ключ комнате. "Они сидели под замком в одном помещении площадью не более четырех квадратных метров, там было примерно 60 девочек", - приводит Prensa Libre заявление, сделанное в конгрессе страны прокурором по делам детства Глорией Кастро.

Прокурор отметила, что двери и окна комнаты были закрыты. По ее словам, которые цитирует РИА "Новости", подростков руководство центра заперло в качестве наказания за массовый побег, произошедший накануне пожара.

По данным прессы, во вторник вечером за несколько часов до пожара около 60 подростков сбежали из приюта в знак протеста против избиений и жестокого обращения. Затем в здании начались беспорядки. Пожар, как предполагается, устроили сами воспитанники, которые подожгли несколько матрасов в спальне.

Приют был рассчитан на 400 человек, но на момент пожара в нем находились около 800 детей. В заведении содержались лица, не достигшие 18 лет, ставшие жертвами домашнего насилия или подобранные на улицах.