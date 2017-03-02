По данным Би-би-си, Ахмед Сами Кхидер из Лондона и Хишам Фадлаллах из Ноттингемшира погибли в минувшие выходные. Кхидер был в автоколонне, которую разбомбили при попытке покинуть Мосул. Обстоятельства гибели Фадлаллаха не уточняются.

Кхидер вырос в семье врача. Он учился в гимназии округа Уоллингтон в южной части Лондона. Как и многие другие британцы из семьи среднего класса с суданскими корнями, Кхидер получил степень по медицине в Хартуме, столице Судана. Он выпустился в 2014 году.

Восемь месяцев спустя он в составе группы из девяти студентов суданского университета медицинских наук и технологий уехал из Судана в группировку "Исламское государство", которая признана террористической и запрещена во многих странах, включая Россию и Великобританию. Семеро из группы были британцами.

Вскоре после приезда в Сирию Кхидер появился в пропагандистском фильме, который приглашал других британцев поехать в Сирию и Ирак. Видео не было похоже на обычную пропаганду ИГ с людьми в масках, которые позируют на улицах с оружием.

В этом случае главным героем был молодой человек, сидящий за столом в офисе, отделанном деревянными панелями со стетоскопом на шее. Выступая перед камерой, он призвал людей отказываться от комфорта западной жизни и присоединяться к ИГ.