Телеканал TV3 планирует осенью 2017 года выпустить в эфир латвийскую версию популярного телешоу X Factor, сообщает LETA со ссылкой на MTG TV Latvia.

Региональный отбор на шоу будет запущен летом в крупнейших городах Латвии.

X-Factor - популярное британское телешоу, которое впервые появилось в эфире в 2004 году. Начинающие певцы и музыканты при помощи "звездных наставников" соревнуются между собой за контракт со звукозаписывающей компанией на сумму 1 млн фунтов стерлингов.

Шоу является одной из самых популярных британских телепередач, оно также локализовано на других рынках, в том числе в Литве и на Украине. В России передача называлась "Фактор А" и выходила на телеканалах "Россия" и Муз-ТВ.