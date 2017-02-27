В Литве констатирован птичий грипп: случай гибели шести лебедей-шипунов от крайне опасного варианта птичьего гриппа — штамма H5N8 — зарегистрирован в Каунасе у реки Неман. Об этом сообщает Латвийская служба Продовольствия и ветеринарии.

Ветеринарная служба Литвы сообщила во Всемирную организацию охраны здоровья животных (ВООЗЖ) о вспышке птичьего гриппа. Штамм H5N8 смертелен для домашней птицы, но еще никогда не был обнаружен у человека, сообщает Reuters.

Как сообщалось, в конце прошлого года вспышки H5N8 были зафиксированы в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, что имело результатом забой миллионов голов домашней птицы и вынужденное содержание незараженных птиц в закрытых изолированных помещениях.

Птичий грипп, классическая чума птиц — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью. Природным резервуаром вируса являются мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки. В диких популяциях птиц, в отличие от домашних, высока устойчивость к вирусу гриппа. Впервые грипп птиц был выявлен в Италии более ста лет назад.

Как правило, птичий грипп не передается людям, а заражение человека впервые зарегистрировали в Гонконге в 1997 во время вспышки гриппа у домашней птицы. Заболело 18 человек, 6 умерли. Был выявлен штамм вируса — H5N1, установлено, что вирус передавался от птиц человеку.

По данным ВОЗ, с февраля 2003 года по февраль 2008 года из 361 подтвержденного случая заражения людей вирусом птичьего гриппа 227 стали смертельными. Последняя смерть человека от птичьего гриппа зафиксирована в 2014 году в Канаде. На сегодняшний день ни один человек не был инфицирован штаммом H5N8.

Для профилактики ВОЗ рекомендует избегать контактов с домашней и дикой птицей и с другими животными, имеющими признаки болезни, тщательно мыть руки с мылом и дизенфицирующими средствами, не пренебрегать санитарно-гигиеническимм нормами приготовления пищи.