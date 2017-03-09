Госсекретарь Министерства сообщения Каспар Озолиньш на этой неделе открыл отраслевое бюро атташе Минсообщения в посольстве Латвии в Китае, сообщили в министерстве.

Бюро атташе Минсообщения — первое и единственное представительство отрасли сообщения, транзита и связи Балтийских государств в Китае. Оно будет способствовать усилению роли Латвии в развитии транзита и перевозок из Китая в европейские страны.

В церемонии открытия бюро участвовали посол Латвии в Китае Марис Селга и отраслевой атташе Хелмут Колс.

Как указывает Минсообщения, приоритетом латвийской логистической отрасли является развитие сотрудничества со странами, активно работающими в рамках инициативы "Шелкого пути" (One Belt One Road), особенно с Китаем.