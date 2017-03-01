Полиция африканского государства Зимбабве выясняет обстоятельства нападения на молодого преподавателя. Потерпевший подвергся групповому изнасилованию в микроавтобусе. Со слов пострадавшего, на него напали четыре попутчицы.

Пострадавшего доставили в больницу St. Luke's Hospital. У него диагностированы повреждения в области половых органов, пишет The Daily Mail.

Со слов учителя из Лупане, 17 февраля вечером он поймал попутку, направляясь в город Булавайо. Мужчину согласился подвезти водитель микроавтобуса Toyota Quantum с регистрационными номерами ЮАР. В салоне также находились четыре женщины, которые сначала не проявляли никаких агрессивных намерений.

Спустя некоторое время водитель изменил маршрут движения, сказав, что ему нужно забрать еще одного пассажира. Когда шофер остановился, одна из пассажирок набросилась на учителя, закрыла ему глаза, а трое ее сообщниц ухватили потерпевшего за руки и за ноги. По словам пострадавшего, злоумышленницы переговаривались на непонятном ему наречии.

Женщины заставили жертву выпить какую-то жидкость из бутылки, после чего их пленник потерял сознание. Учитель полагает, что нападавшие поочередно изнасиловали его с целью хищения спермы. Затем насильницы бросили обнаженного мужчину в кустах и скрылись. Очнувшись, пострадавший оделся и добрался до отделения полиции, где заявил о произошедшем.

Аналогичный случай произошел в Булавайо в 2016 году. Тогда три женщины похитили мужчину, вынудили его вступить с ними в половой контакт и скрылись со спермой потерпевшего.

Так называемые сборщицы спермы уже несколько лет наводят ужас на мужчин, передвигающихся в одиночку по зимбабвийским дорогам. Причем жертвами насильниц стали даже полицейский и военнослужащий, которого насиловали четыре дня.

В 2011 году правоохранительные органы сообщили об обезвреживании банды "охотниц за спермой". Тогда были задержаны три женщины, хранившие в автомобиле 31 использованный презерватив. Три из них были наполнены семенной жидкостью наполовину.

Мотивы преступниц, подозревавшихся в изнасиловании 17 мужчин, до конца не были известны, a эксперты предположили, что "охотницы за спермой" руководствовались ритуальными целями. В африканском обществе распространен стереотип, согласно которому сперма способна не только давать жизнь, оплодотворяя яйцеклетку, но также приносить удачу в бизнесе.

Спрос на сперму у колдунов и суеверных граждан столь велик, что ее даже выгодно отправлять на экспорт. Например, в Южно-Африканской Республике за наполненный мужским семенем презерватив можно выручить $400.