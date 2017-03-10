За сутки в ДТП на дорогах Латвии пострадали 14 человек

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Латвии пострадали 14 человек, сообщили в Государственной полиции. Среди пострадавших пятеро пешеходов и один велосипедист. Всего на дорогах страны зарегистрировано 81 ДТП. За превышение скорости составлено 204 протокола, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения оштрафованы 11 водителей, за агрессивную езду - один.

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