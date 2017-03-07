Разрабатываемый закон "О единстве российской нации и управлении межэтническими отношениями" будет переименован, пишет "Коммерсантъ". Такое решение приняла рабочая группа по подготовке концепции законопроекта из-за "неготовности общества воспринять идею единой нации".

Документ может получить название "Об основах государственной национальной политики". "Так спокойнее. Оказалось, что общество не очень подготовлено к восприятию такого понятия, как единая нация, объединяющая все национальности. Учитывая, что и президент предложил переложить стратегию госнацполитики на язык закона, мы решили изменить его название", — пояснил руководитель рабочей группы, бывший министр по делам национальностей, академик РАН Валерий Тишков.

В законопроекте, по его словам, будут прописаны понятийный аппарат, механизм разграничения полномочий между федеральной, региональными и местными властями, система мониторинга этноконфессиональных отношений в субъектах РФ, политика государства в отношении малых и коренных народов, принципы этнологической экспертизы законопроектов. Российской нации, отметил он, скорее всего, будет посвящен специальный раздел.

Новую концепцию рабочая группа представит через месяц.