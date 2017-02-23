С 24 по 26 февраля в условиях, максимально приближенных к боевым, пройдут совместные учения Земессардзе и Государственной пограничной охраны Латвии.

Как порталу Delfi рассказали в пресс-службе главного управления Погранохраны, в учениях примут участие служащие Даугавпилского управления пограничной охраны и бойцы 34-го артиллерийского и 56-го стрелкового батальонов 3-й бригады Земессардзе.

В рамках учений будет создано множество общих постов наблюдения и контроля, в том числе на шоссе P75 "Силини-Акнисте-граница Литвы" и дороге V697 "Маринова-Рауда-граница Литвы". В погранохране предупреждают, что на указанных дорогах возможно введение небольших ограничений, поскольку будет проводиться полноценны миграционный контроль с проверкой документов всех, кто въезжает и выезжает из страны.