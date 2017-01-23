Латвия может! Дети играют в конструкторы Gigi bloks даже в Мексике и Австралии

Картонные кубики производителя игрушек Gigi Bloks завоевали детские сердца во многих странах мира. Их экспортируют в 24 страны Европы, а также в США, Мексику, Австралию и Сингапур. На первый взгляд, продукт довольно простой. Но за ним скрывается большая работа и желание помочь детям в развитии креативности. Как говорит владелец предприятия Илона Вилюма, креативность лежит в основе развития мира.

Серия статей "Latvija var!" на портале Delfi посвящена предприимчивым людям в латвийском бизнесе, идеи которых превращаются в инновационные продукты, завоевывают экспортные рынки или сердца клиентов в Латвии. Проект создан в сотрудничестве с DNB.

Картонные кубики производителя игрушек Gigi Bloks завоевали детские сердца во многих странах мира. Их экспортируют в 24 страны Европы, а также в США, Мексику, Австралию и Сингапур. На первый взгляд, продукт довольно простой. Но за ним скрывается большая работа и желание помочь детям в развитии креативности. Как говорит владелец предприятия Илона Вилюма, креативность лежит в основе развития мира.

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"Gigi Bloks — это детская мечта. Дома были только маленькие кубики Lego или другие кубики, из которых можно строить дома для кукол или что-то еще, что помещается на столе. Но я всегда хотела построить дом для себя. Разве нельзя сделать большие кубики?" — рассказывает Вилюма о предприятии, основанном в 2013 году. Изначально предполагалось производить кубики из пенопласта, но расходы на их транспортировку были бы почти такими же как себестоимость производства. Так что, решение было в пользу картона. Из 100 кубиков можно создать конструкцию площадью два квадратных метра, но в сложенном виде кубики занимают намного меньше места.

Вилюма объясняет успех Gigi bloks удачным выбором направления деятельности. Ранее ничего подобного не создавалось, и Gigi bloks принадлежит патент. Предприятие ценят и на международном уровне. В 2014 году, уже вскоре после его выхода на рынок, было завоевано второе место на международном конкурсе Creative Business Cup в Дании. Оценка международного жюри стала толчком, чтобы по-настоящему поверить в потенциал идеи.