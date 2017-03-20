Для одежды латвийского бренда ''Coo Culte'' характеры воланы, легкие ткани, ленты и кокетливые силуэты. Эта одежда, которую вместо произведений зарубежных дизайнеров на торжественные мероприятия надевают местные знаменитости, а в день свадьбы — невесты. Продукты ''Coo Culte'' завоевали расположение клиентов не только в Латвии, но и во многих других странах Евросоюза, а также в России и Беларуси.

Серия статей "Latvija var!" на портале Delfi посвящена предприимчивым людям в латвийском бизнесе, идеи которых превращаются в инновационные продукты, завоевывают экспортные рынки или сердца клиентов в Латвии. Проект создан в сотрудничестве с DNB.

'Coo Culte' основано в 2009 году. Сначала это было хобби владелицы Илоны Гиберте. Теперь же хобби переросло в прибыльное предприятие, на котором трудится 20 работников. По словам Гиберте, хотя иногда в офисе приходится проводить по 12 часов, работа в радость. 'Coo Culte' изготавливает женскую одежду, но в прошлом году в тестовом режиме клиентам предлагалась также детская одежда, которая пока не вошла в постоянный ассортимент. В свою очередь мужской моде работники 'Coo Culte' пока не уделили достаточно внимания. "Мужская мода отличается", — объясняет хозяйка.

В одежде 'Coo Culte' используется кружево, которое закупается там же, где его приобретают всемирно известные бренды "Valentino" и "Dolce & Gabbana", но предприятие не работает в сегменте люкс, так как его цель — создание качественной одежды по конкурентоспособной цене. Отвечая на вопрос, есть ли в сфере производства одежды какое-нибудь предприятие, которое она воспринимает как пример, Гиберте смеется: "Кто ж не хотел бы стать местной "Zara"?