Серия статей "Latvija var!" на портале Delfi посвящена предприимчивым людям в латвийском бизнесе, идеи которых превращаются в инновационные продукты, завоевывают экспортные рынки или сердца клиентов в Латвии. Проект создан всотрудничестве с DNB.
"MGS Factory" — это семейное предприятие, у руля которого стоят Марек и Санита Гиптерсы. Марек отвечает за производство и техническую сторону работы предприятия, Санита — за маркетинг, логистику и коммуникации. Предприятие было основано семь лет назад. Теперь его продукция доступна в Германии, Швейцарии, Австрии, Греции, Великобритании и Нидерландах. А совсем скоро беговелы "Dip Dap" будут доступны также в Литве и Эстонии.
Один из предполагаемых экспортных рынков предприятия — Россия, но организовать сотрудничество с восточным соседом довольно сложно. "Там мы долго дискутировали. Интерес есть, но сделка так до конца и не происходит. Россия — особый рынок. Сегодня человек согласен, а завтра говорит — передумал. На других рынках… Наверное, продукт у нас получился достаточно симпатичный, он как-то затрагивает. Основная дискуссия — насчет объемов и сбалансированности цен по отношению к заказанному количеству", — объясняет Марек. Сейчас около 30% продукции идет на экспорт.
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