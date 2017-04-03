До сих пор каждый год обеспечивал латвийскому предприятию ООО "MGS Factory'' развитие и увеличение оборота на 30-40%, а в прошлом году оборот даже удалось удвоить. Беговые велосипеды "Dip Dap" от "MGS Factory" покорили сердца многих детей и родителей в Латвии и других странах ЕС. Глава предприятия полон решимости продолжать не только наращивать оборот, но и расширять предложение компании.

Серия статей "Latvija var!" на портале Delfi посвящена предприимчивым людям в латвийском бизнесе, идеи которых превращаются в инновационные продукты, завоевывают экспортные рынки или сердца клиентов в Латвии. Проект создан в сотрудничестве с DNB.

"MGS Factory" — это семейное предприятие, у руля которого стоят Марек и Санита Гиптерсы. Марек отвечает за производство и техническую сторону работы предприятия, Санита — за маркетинг, логистику и коммуникации. Предприятие было основано семь лет назад. Теперь его продукция доступна в Германии, Швейцарии, Австрии, Греции, Великобритании и Нидерландах. А совсем скоро беговелы "Dip Dap" будут доступны также в Литве и Эстонии.

Один из предполагаемых экспортных рынков предприятия — Россия, но организовать сотрудничество с восточным соседом довольно сложно. "Там мы долго дискутировали. Интерес есть, но сделка так до конца и не происходит. Россия — особый рынок. Сегодня человек согласен, а завтра говорит — передумал. На других рынках… Наверное, продукт у нас получился достаточно симпатичный, он как-то затрагивает. Основная дискуссия — насчет объемов и сбалансированности цен по отношению к заказанному количеству", — объясняет Марек. Сейчас около 30% продукции идет на экспорт.