Ливаны известны производством стекла. Однако под эгидой стекольного завода в 1980-е годы развивались также технологии производства оптического волокна. Теперь из тихой, небольшой промышленности, о которой не знали даже жители Ливаны, производство оптоволокна превратилось в прибыльную отрасль, обеспечивающую работой сотни людей. "Light Guide Optics International" стало одним из ведущих отраслевых предприятий в Европе, говорит совладелец и руководитель компании Даумант Пфафордс.

Серия статей "Latvija var!" на портале Delfi посвящена предприимчивым людям в латвийском бизнесе, идеи которых превращаются в инновационные продукты, завоевывают экспортные рынки или сердца клиентов в Латвии. Проект создан всотрудничестве с DNB.



В прошлом году в результате объединения с одним из своих зарубежных дочерних предприятий компания "Z Light" превратилась в "Light Guide Optics International". По словам Пфафорда, производство изделий из оптоволокна — это "бизнес компонентов". Большая часть продукции, около двух третей, используется в медицине — урологии, лечении вен и косметологии. Руководитель отмечает, что в сфере урологии "Light Guide Optics International" производит примерно половину мирового инструментария. Компания сотрудничает с медицинскими гигантами, например, "Boston Scientific" и "Cook Medical", которые латвийскую продукцию поставляют медицинским учреждениям.

"Кроме медицины, еще одна треть — самый сложный компонент. Это различные оптические изделия. Оптические пучки для спектроскопических устройств, различного научного оборудования. Сфера применения очень широкая. Ливанские изделия находятся и на земле, и в воде, и в воздухе, и в космосе", — рассказывает Пфафордс. Он подчеркивает, что компания демонстрирует высокую рентабельность: в прошлом году оборот "Light Guide Optics International" составил более 13 млн. евро, а прибыль — почти 4,4 млн. евро.