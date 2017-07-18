Серия статей "Latvija var!" на портале Delfi посвящена предприимчивым людям в латвийском бизнесе, идеи которых превращаются в инновационные продукты, завоевывают экспортные рынки или сердца клиентов в Латвии. Проект создан всотрудничестве с DNB.



"MK Dizains" основано в 2010 году, но, по словам Семенова, опыт в строительстве детских игровых площадок он получил гораздо раньше, на деревообрабатывающем предприятии отца. Тем не менее, семь лет назад была создана отдельная фирма, где Виктор является членом правления, а его отец Сергей — управляющим.

Сейчас работы на предприятии идут полным ходом, ведь активный строительный сезон в самом разгаре. К тому же, предприятие перебирается в новые помещения. "Если говорить конкретно о сегодняшнем дне, то раньше 30 августа я не могу никому ничего предложить изготовить. Разве что маленькие вещи", — рассказывает Виктор.

В прошлом году оборот "MK Dizains" превысил 1,2 млн. евро. На вопрос, не трудно ли работать с членами семьи, Виктор отвечает отрицательно. Как и многие другие герои историй "Латвия может!", он подтверждает: главное — правильное распределение полномочий, чтобы "не лезть в чужой огород".