Три политические партии — "Единство", национальное объединение VL-ТБ/ДННЛ и Латвийское объединение регионов (ЛОР) — подали в Вентспилсе объединенный список кандидатов в депутаты на выборы в самоуправления.

В списке 16 человек, в том числе Гирт Валдис Кристовскис, Инга Антане, Ояр Гринбергс.

Девиз списка "Для развития и возрождения Вентспилса", и в его программе говорится о намерении уделить внимание развитию города и благосостоянию населения. Приоритеты программы — рабочие места и содействие предпринимательству, развитие порта, повышение качества жизни и демография, образование, инновации, культура и спорт.

Партии подписали соглашение о совместном участии в выборах самоуправлений в начале апреля.