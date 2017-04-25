В 2013 году стартовало 612 кандидата из 12 списков.

В выборах в Риге будут участвовать совместный список Латвийского объединения регионов и партии "Для развития Латвии", совместный список "Согласия" и "Честь служить Риге", Партия действия евроскептиков, Новая консервативная партия, "Единство", "No sirds Latvijai", "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ, Союз "зеленых" и крестьян, Латвийская социал-демократическая рабочая партия, "KPV LV", "За независимую Латвию".

406 кандидатов или 68,3% — мужчины, 188 или 31,6% — женщины. Четверть кандидатов находятся в возрасте от 31 до 40 лет, 22% — от 41 до 50 лет, 21,3% — от 51 до 60 лет. Самому старшему кандидату 82 года, младшему 18 лет.

510 кандидатов живут в Риге. Есть также представители Марупского, Саласпилсского, Кекавского, Бабитского и других краев.