Партия примет участие в выборах в Риге, Вентспилсе, Елгаве, Екабпилсе, Валмиере, а также в Елгавском, Огрском, Салдусском, Кулдигском, Гаркалнском, Царникавском, Кекавском, Лимбажском, Буртниекском и Алойском краях.
В Риге под первым номером по списку KPV LV баллотируется помощник Кайминьша доктор философии Атис Закатистовс.
Список партии в Вентспиле возглавляет инженер-химик на пенсии Ивар Янсонс.
В предвыборную программу KPV LV включила четыре направления: предать гласности информацию о коммунальных платежах и налоге на недвижимость, предпринять целый ряд мер по экономии средств в ходе закупок самоуправлений, упростить процедуры, чтобы налогоплательщики без посторонней помощи могли разобраться, что от них требует самоуправление, а также ввести новые стандарты участия жителей в принятии решений на уровне самоуправлений.
Выборы в самоуправления пройдут 3 июня.