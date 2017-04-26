Партия KPV LV, основанная депутатом Сейма Артусом Кайминьшем, подготовила для работы в самоуправлениях 120 членов партии, у большинства из которых нет предыдущего опыта политической деятельности. Кандидатские списки KPV LV подала на участие в выборах в 15 самоуправлениях.

Партия примет участие в выборах в Риге, Вентспилсе, Елгаве, Екабпилсе, Валмиере, а также в Елгавском, Огрском, Салдусском, Кулдигском, Гаркалнском, Царникавском, Кекавском, Лимбажском, Буртниекском и Алойском краях.

В Риге под первым номером по списку KPV LV баллотируется помощник Кайминьша доктор философии Атис Закатистовс.

Список партии в Вентспиле возглавляет инженер-химик на пенсии Ивар Янсонс.

В предвыборную программу KPV LV включила четыре направления: предать гласности информацию о коммунальных платежах и налоге на недвижимость, предпринять целый ряд мер по экономии средств в ходе закупок самоуправлений, упростить процедуры, чтобы налогоплательщики без посторонней помощи могли разобраться, что от них требует самоуправление, а также ввести новые стандарты участия жителей в принятии решений на уровне самоуправлений.

Выборы в самоуправления пройдут 3 июня.