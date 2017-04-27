На муниципальных выборах в Риге первым будет объединенный список Латвийского объединения регионов (ЛОР) и партии "Для развития Латвии!", сообщили агентству LETA в Рижской городской избирательной комиссии.

По закону, избирательная комиссия не позднее чем за семь дней до дня выборов, проведя жеребьевку, устанавливает последовательность выдаваемых избирателям списков кандидатов партий в депутаты самоуправления. Списки складываются в стопку по результатам жеребьевки, но не нумеруются. 27 апреля жеребьевку списков провела Рижская городская избирательная комиссия.

Следующими в выдаваемой избирателям в Риге стопке списков будут общий список партий "Согласие" и "Честь служить Риге", списки вселатвийского социал-демократического движения "За независимую Латвию!", партии "KPV LV", национального объединения "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ, Партии действий евроскептиков, "Единства", партии "No sirds Latvijai", Союза "зеленых" и крестьян, Латвийской социал-демократической рабочей партии и Новой консервативной партии.

Выборы самоуправлений состоятся 3 июня.