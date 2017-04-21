Как пояснили в ЦИК, на данный момент суд констатировал случаи подкупа 66 голосов, однако на распределение мандатов при нынешнем соотношении сил можно было бы начать при разнице в 78 голосов. Официально признанное количество купленных голосов еще не достигло "критической массы", пояснили в комитете.

В октябре 2015 года Резекненский суд признал некоего Евгения Бровченко виновным в подкупе избирателей на выборах в 12-й Сейм и приговорил его к 100 часам принудительных работ.

В суде Бровченко признал, что во время выборов в 12-й Сейм подкупал избирателей в пользу политика Дзинтара Закиса, который баллотировался по списку партии "Единство" в Латгальском избирательном округе.

Обвиняемый рассказал, что предлагал заплатить 10 евро за то, чтобы избиратели выбрали список номер 4 и поставили крестик напротив фамилии Закиса. Таким образом он подкупил трех граждан — Юлию Трупу, Петериса Веглиньша и еще одного человека. После того как избиратели показали обвиняемому оставшиеся бюллетени, он заплатил им по 10 евро.

Ранее партия "Согласие" оспорила утвержденные ЦИК окончательные итоги выборов в 12-й Сейм, требуя полностью или частично отменить итоги голосования в Латгале в связи с подозрениями в подкупе избирателей в пользу Дзинтара Закиса.

"Можно покупать мандаты, скупая голоса по "пятерочке" у избирательных участков, как это делал Закис. Можно покупать уже готовые мандаты у всяких юнкурсов, как это сделала [Солвита] Аболтиня", — написал лидер "Согласия" Ушаков в своем профиле на Facebook.