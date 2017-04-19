Уже скоро, 3 июня 2017 года, в Латвии состоятся выборы в городские и краевые думы. В общей сложности гражданам Латвии и других стран ЕС предстоит избрать депутатов девяти городских и 110 краевых дум. Портал Delfi рассказывает все, что надо знать об этом.

Порядок выборов в органы самоуправления определяется законом "О выборах в думу города республиканского значения и краевую думу". Но мы его уже прочитали, чтобы это не пришлось делать вам.

Кто может участвовать в выборах?

Граждане Латвии и других стран-участниц ЕС, имеющие право голоса, в возрасте от 18 лет. Граждане других стран ЕС должны были за 90 дней до выборов зарегистрироваться в Регистре жителей Латвии.

Где я могу проголосовать?

В том самоуправлении, к которому относилось задекларированное место жительства за 90 дней до наступления даты выборов. Или в том самоуправлении, где вам принадлежит недвижимость. Узнать, к какому участку вы приписаны, можно на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Но вообще вам — на адрес декларации места жительства — уже должно было прийти официальное бумажное письмо ЦИК.

Но я не хочу там голосовать? Мне неудобно! Я живу на другом конце города!

За 18 дней до наступления даты выборов (то есть, до 16 мая) участок можно сменить. Это можно сделать на сайте ЦИК. Учтите, что менять участок можно только на территории того самоуправления, где вы задекларированы, или же там, где вам принадлежит недвижимость.

Когда я узнаю про своих кандидатов? Время идет, а их все нет…

По закону подача списков состоится с 14 по 24 апреля. Кандидаты тоже не могут избираться где попало. Так, каждый, кто хочет занять кресло депутата городской или краевой думы, должен был последние 10 месяцев быть зарегистрированным в своем городе или крае; отработать по месту избрания и заплатить соц. налог за последние четыре месяца; владеть недвижимостью. Годится любой из этих критериев. Разумеется, кандидат также должен быть гражданином Латвии или другой страны ЕС и он должен быть совершеннолетним.

И как, конкретно, голосовать?

В день выборов, то есть 3 июня, берете паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и идите на "ваш" участок. Там голосуете. Если что-то непонятно — спрашиваете у сотрудников и волонтеров ЦИК на месте. Открыты участки будут с 7 до 22 часов. Заранее проголосовать можно будет с 31 мая — но строго в определенные часы. Если дойти до участка не позволяет состояние здоровья, то с 29 мая можно подать в ЦИК заявку, и к вам придут на дом.

А что с политической рекламой, как долго ее еще терпеть?

На телевидении реклама и агитация остановится за 30 дней до выборов, то есть 4 мая. В других СМИ, на улицах и в соцсетях она возможна до 1 июня, включительно. Агитация 2 и 3 июня — в день выборов и за день до них — запрещена.

А за кого голосовать?

За того, за кого вам подскажет разум. Помните, что 3 июня состоятся выборы депутатов совершенно отдельной от Сейма или правительства ветви власти — муниципальной. Это те люди, которые по закону меньше занимаются большой политикой и больше заботятся о вверенных им жителями городах и краях.