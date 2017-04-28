Власть в самоуправлении не получится изменить, если оно для обращения к жителям использует административный ресурс, считает бывший президент Латвии Валдис Затлерс. Об этом, как передает агентство LETA, он заявил в интервью "Латвийскому радио".

По мнению Валдиса Затлерса, нельзя надеяться на перемены, если жители удовлетворены плохим хозяйствованием и терпят коррупцию в обмен на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Оценивая последние 20 лет в Риге, Затлерс заявил, что предыдущая коалиция своими действиями вымостила дорогу к власти "Согласию".

Сейчас же, по мнению Затлерса, муниципальные предприятия заключили договоры о PR-компаниях и вкладывают в них существенные деньги. Формально, утверждает он, все красиво и законно, однако на самом деле идет скрытая рекламная кампания и избиратель ничего не понимает.

Латвийские самоуправления в целом он "маленькими олигархиями", поскольку у них есть власть, предприятия и местная пресса. "Как вы хотите, чтобы сменилась власть? Не сменится", — заметил он.

По мнению экс-президента, ситуация сложилась схожая с той, что была "во времена оккупации коммунистами", когда СМИ контролировались органами власти. Валдис Затлерс полагает, что должны пройти еще 10 лет, чтобы сменилось мышление людей. Изменить ситуацию сможет только новое поколение.

Как мы сообщали раньше, на муниципальных выборах в Риге "Согласие" и "Честь служить Риге" стартуют вместе. Первый номер списка — нынешний мэр Риги Нил Ушаков, второй — Андрис Америкс. Из 23 нынешних депутатов "Согласия" в Рижской думе на следующе выборы идут 20. Из 16 депутатов партии "Честь служить Риге" на выборы идут все 16.