После того как 23-летний аргентинский форвард туринского "Ювентуса" Паоло Дибала забил два мяча в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов в ворота "Барселоны" (3:0), клуб решил продлить с ним контракт и повысить зарплату.

Дибала перешел в "Ювентус" из "Палермо" летом 2015 года и контракт был подписан на пять лет. Сумма трансфера для "Старой синьоры" составила 32 млн евро, а сам Паоло получил на руки около трех миллионов в год. Теперь боссы туринского клуба предложили футболисту новое соглашение, рассчитанное до 2022 года, сообщает Goal.com.

Согласно неподтвержденной информации, по новому контракту зарплата нападающего теперь увеличится более чем вдвое и составит 7 млн евро в год. По этому показателю в Серии А Дибала будет уступать только одноклубнику и соотечественнику Гонсало Игуаину, зарабатывающему 7,5 миллионов.

В нынешнем сезоне Паоло Дибала провел в составе "Ювентуса" 36 матчей во всех турнирах и забил 16 мячей.

Первый гол Дибала в ворота "Барселоны"

