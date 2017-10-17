Два дня назад рижане на своем льду уступили нижегородскому "Торпедо" (1:3), продлив серию поражений до трех игр. Тогда как "Северсталь" в серии послематчевых буллитов проиграла в Ярославле "Локомотиву" (5:6).

В этом сезоне "Динамо" и "Северсталь" решают разные задачи. Если рижане прочно обосновались в подвале турнирной таблицы Западной конференции и надеятся уйти с последнего места во всей лиге, то череповчане держатся в плотной группе в серединине таблицы Запада и ведут борьбу за плей-офф.

Соперники между собой встречались всего четыре дня назад, 13 октября. В Череповце сильнее оказались хозяева (3:1), а для динамовцев то поражение стало 18-м в сезоне. В ответном матче латвийскому клубу удалось взять реванш.

Хоккеисты "Северстали" открыли счет в середине первого периода, реализовав большинство. Калниньш парировал бросок Вовченко, но шайба отскочила прямо к Трубачеву, которому не успели помешать бросить — 0:1.

Рижане отыгрались на 23-й минуте. Кристо с центра зоны "пробил" Артамкина — 1:1. Под занавес второго периода гости вновь вышли вперед: Черном замкнул передачу Васильева — 1:2. В начале третьего периода динамовцы устроили навал на чужие ворота и шайба от Артамкина отлетела за линию ворот — 2:2.

В дальнейшем опасные моменты создавали обе команды, а на последней минуте основного времени "Северсталь" едва не вырвала победу — Калниньша выручила штанга. В овертайме гости атаковали острее, но в завершающей стадии им не хватало точности. На другой половине площадки отличный шанс упустил Салмела. А вот с броском в угол Микелиса Редлиха на третьей минуте овертайма вратарь череповчан не справился — 3:2!

"Динамо" одержало первую домашнюю победу в сезоне после серии из восьми поражений. Рижская команда третий раз в чемпионата добыла победу в овертайме, а в основное время у нее по-прежнему всего одна победа (5:3 в Астане в августе).

Прервав серию из трех поражений, "Динамо" с 10 очками в 23-х матчах идет последним на Западе, отставая от "Спартака" на 11 очков, а от аутсайдера Востока "Лады" — на 6 очков. По заброшенным шайбам (35) "Динамо" — предпоследнее в лиге (у "Лады" — 33), по пропущенным (75) -

худшее (такой же показатель у "Слована" и "Югры").

У "Северстали", проигравшей четвертый раз в сезоне в овертайме (антирекорд чемпионата), сейчас 33 очка и восьмое место на Западе.

Теперь у латвийского клуба — пять дней отдыха. Следующий матч "Динамо" проведет 23 октября, когда примет "Сибирь". 26-го в Ригу приедет "Авангард", а 29-го — минское "Динамо".

Динамо Рига — Северсталь Череповец 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 Трубачев (Вовченко, Мазур, 11.45-бол). 1:1 Кристо (Индрашис, Зиле, 22.32). 1:2 Чернов (Васильев, Кагарлицкий, 38.18). 2:2 Скворцов (Жердев, Мейя, 43.51). 3:2 М.Редлих (К.Редлих, 62.09).

Вратари: Калниньш — Артамкин.

Броски: 28-21

Штраф: 9-9

17 октября. Арена-Рига. 4744 зрителя.