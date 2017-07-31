Рижское "Динамо" отказалось от услуг двух хоккеистов, с которыми действовали контракты на проверочный срок, — защитником Роландом Гритансом и нападающим Мартином Лавровым.

На прошлой неделе рижское "Динамо" приняло участие в предсезонном турнире в Минске с участием шести команд. На "Кубке Минска" латвийский клуб КХЛ уступил ярославскому "Локомотиву" (1:3), ханты-мансийской "Югре" (2:3 бул) и минскому "Динамо" (0:4) и занял последнее место.

По возвращении в Латвию динамовцы продолжили подготовку к десятому сезону КХЛ, который стартует 21 августа (первый матч рижане проведут 22 августа в Омске). Сейчас команда занимается в Пиньки. И с двумя игроками в команде решили расстаться, не став заключать с ними контракты на постоянной основе.

26-летний защитник Гританс прошлый сезон выступал в ВХЛ за "Буран" (Воронеж), в котором в 38 матчах набрал 3 (1+2) очка. А 23-летний нападающий Лавров сезон-16/17 отыграл в двух клубах — сначала в Словакии за "Нове Замки", после чего перебрался в "Лиепаю" (21 матч, 36 (13+23) очков). Гританс и Лавров принимали участие в составе рижан в "Кубке Минска".

Вместе с "Динамо" теперь тренируется центральный нападающий из США Ти Джей Гальярди, проведший в НХЛ 321 матч.

Сейчас постоянные контракты "Динамо" заключены с 23 хоккеистами, а еще пятеро имеют проверочные контракты: литовский защитник Алишаускас, защитник Шевченко, нападающие Батня, Евпалов и Мисюс. Также из ХК "Рига" приглашены Карклс и Гегерис.

На льду вместе с командой пока не тренируются Гиллис, Лессио и Скворцов, которые на турнире в Минске получили небольшие повреждения.

Следующий проверочный турнир для рижан состоится в начале августа в немецком Касселе.