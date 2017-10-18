Со старта нынешнего чемпионата рижане всего три раза праздновали успех, причем дважды — еще в августе. Текущая черная полоса команды Гиртса Анкипанса длилась три матча.

По игре рижане не уступали середняку Западной конференции из Череповца, и после того как Гунарс Скворцов в начале третьего периода сравнял счет (2:2), матч перешел в овертайма, где победу "Динамо" принес Микелис Редлих. Латвийский клуб не только взял у "Северстали" реванш за недавнее поражение в гостях (1:3), но и впервые в сезоне, который длится почти два месяца, набрал два очка дома.

Всего в текущем чемпионате рижский клуб одержал 4 победы (одна — в основное время, три — в овертайме) в 23-х матчах и с 10 очками занимает последнее место в Западной конференции и во всей лиге.

Следующий матч "Динамо" проведет 23 октября, когда примет "Сибирь". 26-го в Ригу приедет "Авангард", а 29-го — минское "Динамо".

Динамо Рига — Северсталь Череповец 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 Трубачев (Вовченко, Мазур, 11.45-бол). 1:1 Кристо (Индрашис, Зиле, 22.32). 1:2 Чернов (Васильев, Кагарлицкий, 38.18). 2:2 Скворцов (Жердев, Мейя, 43.51). 3:2 М.Редлих (К.Редлих, 62.09).

Вратари: Калниньш — Артамкин.

Броски: 28-21

Штраф: 9-9

17 октября. Арена-Рига. 4744 зрителя.

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Запад

1 СКА 24 22 2 65

2 ЦСКА 20 17 3 46

3 Йокерит 19 17 2 50

4 Торпедо 23 13 10 39

5 Локомотив 22 12 10 37

6 ХК Сочи 22 11 11 35

7 ХК Динамо М 24 13 11 35

8 Северсталь 23 10 13 33

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9 Динамо Мн 23 10 13 31

10 Витязь 24 8 16 26

11 Слован 23 6 17 22

12 Спартак 21 8 13 21

13 Динамо Р 23 4 19 10

Восток

1 Ак Барс 21 14 7 43

2 Авангард 22 15 7 41

3 Металлург Мг 22 13 9 39

4 Автомобилист 22 13 9 38

5 Барыс 22 12 10 37

6 Салават Юлаев 23 12 11 36

7 Нефтехимик 22 11 11 36

8 Куньлунь РС 22 11 11 35

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9 Трактор 22 10 12 30

10 Амур 22 9 13 28

11 Сибирь 21 9 12 26

12 Адмирал 22 7 15 23

13 Югра 22 7 15 19

14 Лада 22 5 17 16