Латвийский защитник Ралфс Фрейбергс, который с проверочным контрактом был на сборе в Валмиере вместе с рижским "Динамо", покинул расположение команды по обоюдному согласию сторон: хоккеист продолжит карьеру в Чехии.

В прошлом сезоне за "Динамо" 26-летний Фрейбергс сыграл 38 матчей и набрал 6 (1+5) очков и 30 минут штрафа. А в сезоне-15/16 защитник выступал в Северной Америке в лиге ECHL за "Толедо", отметившись также двумя матчами в АХЛ за "Сент-Джонс".

За сборную Латвии Фрейбергс выступал на трех чемпионатах мира и на олимпийском турнире в Сочи-2014. Именно в Сочи в его анализах были обнаружены запрещенные вещества, после чего он получил двухлетнюю дисквалификацию и не смог продолжать карьеру в NCAA.

Теперь в распоряжении тренерского штаба рижского "Динамо" во главе с Сандисом Озолиньшем осталось 33 хоккеиста: 23 — на постоянных контрактах, 7 — на проверочных, трое — из фарм-клуба.