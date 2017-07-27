Состав рижского хоккейного клуба "Динамо" пополнился североамериканским центральным нападающим Ти Джей Гальярди. Контракт с ним подписан на один год. В "Динамо" американец будет выступать под номером 17, сообщает пресс-служба рижан.

29-летний Гальярди имеет двойное гражданство (Канада и США), в НХЛ сыграл 321 матч, а в прошлом сезоне отыграл 16 матчей в КХЛ — в хорватском "Медвешчаке" и нижнекамском "Нефтехимике", и набрал 7 (4+3) очков.

В 2007 году Гальярди был выбран на драфте "Колорадо", в НХЛ дебютировал через год. Три с половиной сезоне нападающий провел в "Колорадо", потом — в "Сан-Хосе", сезон-13/14 — в "Калгари", а следующий год — в "Виннипеге". Всего в НХЛ забросил 44 шайбы и отдал 61 результативную передачу.

Летом 2015 года Гальярди перебрался в Европу. В сезоне-15/16 он выступал в Швеции за "Мальме" (29 игр = 15 (3+12) очков), после чего и заинтересовал клубы КХЛ. В 2010 году выступал за сборную США на чемпионате мира, когда американцы заняли 13-е место.

Сейчас рижское "Динамо" находится в Минске, где выступает на предсезонном турнире. Накануне латвийский клуб в первом туре уступил ярославскому "Локомотиву" (1:3), а 28 июля ему предстоит матч с "Югрой".

К новому сезоне в составе рижского "Динамо" готовятся 34 хоккеиста, 24 из которых имеют постоянные контракты, а 7 — на проверочном сроке. 10-й чемпионат КХЛ стартует 21 августа.