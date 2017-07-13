Латвийский журналист Армандс Пуче в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги больше не будет комментировать матчи рижского "Динамо" из телевизионной студии. Такой ультиматум выдвинула лига фирме MTG TV Latvia, сообщает агентство LETA.

По словам Арманда Пуче, КХЛ связалась с MTG TV Latvia и сообщила, что необходимо прервать сотрудничество с журналистом. Более того, лига предъявила ультиматум: если журналист не будет уволен, то с фирмой не будет заключен договор о прямых трансляциях матчей КХЛ.

Такое решение в КХЛ приняли после того, как руководству лиги стало известно содержание статьи Арманда Пуче в газете Sporta Avīze. Журналист, в частности, в прессе выразил мнение, что в КХЛ существует политическая идеология.

"Динамо" захотело со мной рассчитаться, намеки я уже получал и ранее", — сказал Пуче агентству LETA. Он добавил, что во время матчей "Динамо" никогда не использовал телевизионную студию для того, чтобы высказывать свою точку зрения о намерениях клуба или лиги.

Армандс Пуче также сказал, что решение лиги согласуется с его личным желанием по состоянию здоровья не освещать в прямом эфире из телевизионной студии матчи рижского "Динамо" в сезоне-17/18. Но он не планирует оставлять работу журналистом и не собирается менять свое мнение о влиянии КХЛ на процессы в Латвии.

Десятый сезон КХЛ стартует 21 августа. Рижское "Динамо" первый матч проведет 22 августа в Омске, а первый домашний матч — 31 августа против "Спартака". В январе будущего года в Риге запланировать матч КХЛ на открытом воздухе между динамовцами Риги и Минска.