По словам Арманда Пуче, КХЛ связалась с MTG TV Latvia и сообщила, что необходимо прервать сотрудничество с журналистом. Более того, лига предъявила ультиматум: если журналист не будет уволен, то с фирмой не будет заключен договор о прямых трансляциях матчей КХЛ.
Такое решение в КХЛ приняли после того, как руководству лиги стало известно содержание статьи Арманда Пуче в газете Sporta Avīze. Журналист, в частности, в прессе выразил мнение, что в КХЛ существует политическая идеология.
"Динамо" захотело со мной рассчитаться, намеки я уже получал и ранее", — сказал Пуче агентству LETA. Он добавил, что во время матчей "Динамо" никогда не использовал телевизионную студию для того, чтобы высказывать свою точку зрения о намерениях клуба или лиги.
Армандс Пуче также сказал, что решение лиги согласуется с его личным желанием по состоянию здоровья не освещать в прямом эфире из телевизионной студии матчи рижского "Динамо" в сезоне-17/18. Но он не планирует оставлять работу журналистом и не собирается менять свое мнение о влиянии КХЛ на процессы в Латвии.
Десятый сезон КХЛ стартует 21 августа. Рижское "Динамо" первый матч проведет 22 августа в Омске, а первый домашний матч — 31 августа против "Спартака". В январе будущего года в Риге запланировать матч КХЛ на открытом воздухе между динамовцами Риги и Минска.