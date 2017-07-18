Рижское "Динамо" - политический проект, в создании которого участвуют российские деньги, и его существования Латвия позволить себе не может. Об этом заявил в интервью Latvijas Avīze один из самых популярных спортивных журналистов, телекомментатор Армандс Пуче.

По словам журналиста, глава содержащей команду компании Itera Latvija Юрис Савицкис использовал свои связи в Москве и добился того, чтобы Пуче было запрещено комментировать матчи "Динамо".

""Динамо" - российский проект, который Латвия позволить себе не может. Савицкис может купить эфирное время на общественном телевидении и рассказывать, какой он меценат. Конечно, это так - но давайте посмотрим, что стоит за тем, что он делает в Латвии и с какими людьми занимается политикой, - заявил Пуче. - Благодаря хоккею он нашел трибуну, о нем говорят. Кто знал о таком Юрисе Савицкисе до рижского "Динамо"? Теперь видно, что у него есть вес, в VIP-ложу "Арены Рига" идут не только приближенные к политике, но и действующие политики. Это вообще абсурд - в ложе российских спецслужб сидят должностные лица, у которых есть доступ к государственной тайне. Рижское "Динамо" - искусственный проект, воспаленный аппендикс".

По словам Пуче, без "Динамо" латвийский хоккей не погибнет - он существовал до этого проекта и будет существовать после. "То, что в латвийский хоккей пришли деньги - да. Если бы мы были настолько умной нацией, чтобы взять эти деньги и вложить их с пользой, то все было бы в порядке, но сейчас мы их просто прикарманиваем", - заявил журналист.

Ранее уже сообщалось, что руководство Континентальной хоккейной лиги связалось с телекомпанией MTG TV Latvia и предъявило требование отстранить Арманда Пуче от комментирования матчей "Динамо". Пуче заявил, что лига предъявила ультиматум: если журналист не будет уволен, то с MTG TV Latvia не будет заключен договор о прямых трансляциях матчей КХЛ.

Такое решение в КХЛ приняли после того, как руководству лиги стало известно содержание статьи Арманда Пуче в газете Sporta Avīze. В статье Пуче писал о политической подоплеке КХЛ и остро критиковал председателя правления клуба, в прошлом - сотрудника КГБ Юриса Савицкиса.

Десятый сезон КХЛ стартует 21 августа. Рижское "Динамо" первый матч проведет 22 августа в Омске, а первый домашний матч — 31 августа против "Спартака". В январе будущего года в Риге запланирован матч КХЛ на открытом воздухе между динамовцами Риги и Минска.